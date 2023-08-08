朴叙俊电影舞台问候拒戴发箍遭炎上，引发网友翻出各种演员戴发箍趣照

李炳宪、朴叙俊与朴宝英主演的《水泥乌托邦：末日浩劫》在韩国热映中，没想到昨（7）日一支演员舞台问候影片在Twitter被疯传，理由是朴叙俊拒绝朴宝英让他戴发箍的请求。

朴叙俊这一个拒绝的举动引发批评，认为他耍大牌，理由是舞台问候时戴上可爱发箍当作粉丝福利已是基本，而且就算不戴也应该接过来，不是让朴宝英尴尬的拿著，何况两人在剧中是饰演夫妻，不少人表示对他失望。当然，也有人认为朴宝英被拒绝后，已点了点头表示理解朴叙俊不想戴发箍（发胶的因素），反过来批判网友太高标准看待艺人。

*相关报导：‎朴叙俊新作舞台问候拒戴粉丝准备的情侣饰品，不配合朴宝英宣传全程手背身后

朴叙俊目前已澄清是因为头发喷大量发胶的关系怕头皮拉扯所以不戴，而且发箍是朴宝英粉丝给的，对於拒绝的事情已向朴宝英道歉。不过，在朴叙俊澄清前，Twitter出现一个满奇特的现象，许多网友贴出其他演员在舞台问候时戴发箍的模样……

「叙俊啊，这些大前辈现在都在流眼泪，看看大耳狗（喜拿狗、玉桂狗）发箍」（feat.《走私》金憓秀、廉晶雅）



ㅆㅂ 서준아

이 대선배님들 지금 눈물 흘리면서도

시나모롤 머리띠 쓰고잇는걸 좀 봐라 pic.twitter.com/YFgAaSthB0 — æyo (@aeyoaeyo11) August 6, 2023

「怎么不戴兔子发箍呢，演员申河均头戴公主王冠、拿公主棒、穿粉色手套、披粉色网纱披风，还穿河均公主T恤拍照呢」（编按：这是申河均的49岁生日派对）



「这是不戴发箍就会被除名的舞台问候」（feat.《逃出宁静海》赵汉哲、崔秉默、薛耿求、D.O.都敬秀、金喜爱）



「黄晸珉像洗脸发带把头发拉上去戴，比起啧啧大叔更不懂粉丝福利。」（feat. 《玩命交涉》黄晸珉，编按：当时还有网友形容这是舞台灾难XD）



@그거하나못써주냐 황정민은 세안밴드마냥 머리 쫘아아아악 올려서 써줬을텐데 ㅉㅉ 아저씨보다 팬서비스를 몰라



저렇게까진 안바래도 살포시 써줄수있는거아냐며 닉주디케미 바랬던것같은데 https://t.co/QyrV9yvVSv pic.twitter.com/98UAmeiEIE — 꽁 (@ggongg0) August 6, 2023

「跟满植公主学学吧」（feat.郑满植）



（「清潭洞夫妇」郑雨盛与李政宰）



网友将上述演员拿来和朴叙俊比较的同时，似乎也在调侃他们，俨然成为了各种迷因（meme）、哏图XDD

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