电影《神鬼海底捞》观前看点公开！台湾上映日特别选在男主角赵寅成生日当天7月28日！

电影《神鬼海底捞》选在7月28日，男主角赵寅成的生日当天正式上映，与台湾粉丝一同庆祝男神的42岁生日。《神鬼海底捞》剧情描述化学工厂的进驻让海女们失去了工作，为了谋生而寻找各种方法的海女们，发现只要打捞丢进海底的走私品，就能获得巨额报酬的走私世界。

#看点1：导演柳升完

《神鬼海底捞》的导演即是《军舰岛》、《逃出摩加迪休》导演柳升完，作品总是受到广大观众们的喜爱，这次他将带来以海女以及走私题材为主的作品，多层次的缜密故事透过自然的叙事模式，即将再度令观众们耳目一新。



#看点2：演员们的梦幻演技组合与奇妙疯狂的叙事

《神鬼海底捞》集结了多位拥有名品演技的演员，包含《信号Signal》《王后伞下》的金惠秀，《外星+人》《人生多美丽》《天空之城》的廉晶雅、《逃出摩加迪休》《浴血围城88天》的赵寅成，《老千：独眼杰克》《魔鬼对决》的朴正民，《五月的青春》《魔女首部曲》的高旻示等等，都是令人相信而看的演员，他们的组合相当新鲜，角色之间的关系也相当疯狂，没有谁是主角或是配角，每一位都有相当吃重的存在感。此外，故事的叙事也让观众们没有时间感受到空闲！



#看点3：看似简单的剧情，却又有著无法预测的故事

柳升完导演一向以拍摄进度明快的动作片著称，本次他的回归也将带来紧凑的节奏，在海面下与陆地上来回穿梭。片中的武术指导老师也将呈现干净俐落的动作场面，今年夏天将以爽快又刺激的方式，展现本片趣味所在。看似简单铺陈的剧情，却即将带来观众们难以预测的发展走向。7月28日即将在台上映。





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