同家公司已经去世2名艺人！粉丝问责文彬所属社FANTAGIO：活动期间已经有明显的身体不适

ASTRO文彬骤逝一个多月，经纪公司FANTAGIO毫无公开他死因的意思，令粉丝们十分气愤，直指是「公司安排的杀人行程害了文彬」。

韩国知名交流网站PANN上惊现一篇题为「旗下艺人去世2人！告发文彬经纪公司FANTAGIO」的长文，PO主强调这篇贴文的目的并非是诽谤FANTAGIO，而是想敦促FANTAGIO公开文彬骤然离世的真正原因，以及公司的处理过程。 粉丝们坦言，先前早已发文揭发过，但因为被举报不得不删文，但粉丝们依旧想为文彬讨公道，强硬表示「就算是一直被举报，也会继续上传，知道揭开真相。」



根据ASTRO粉丝俱乐部上公开的通知显示，2023年4月7日上午，文彬在前往泰国之前就已经向公司表示身体状况不佳，并伴有眩晕等，但公司仅对他进行了COVID-19快速抗原检。 为了4月8日的演唱会，文彬於7日搭乘飞机前往泰国，之后就一直强撑著身体进行泰国演出和YouTube直播。 从粉丝们截的gif中可以看到，文彬在台上突然发生眩晕，倒退一步抓住身边的队友才站稳。 而在直播中，他突然眉头紧皱，似乎身体发生了剧烈的疼痛。 粉丝们问责FANTAGIO，身为经纪公司应以艺人的健康为重，在艺人本人声诉不舒服的状况下为何未作出任何行程调整，反而让文彬参加了4月15日同公司后辈的「challange」。 4月17日文彬产贺小分队入驻weverse，两人为此还被ASTRO的团粉狂喷，但FANTAGIO丝毫没有出面维护旗下艺人。



2019年时文彬因为健康问题短暂地暂停过团队活动，粉丝们反问FANTAGIO是否了解过文彬从2019到2023年4月时的身体状况。 并且公司在明知文彬身体状况不佳的情况下，却依旧为他安排了杀人般的行程，从公开的行程表上可以看到3月-6月大部份时间都是国外行程，近的有日本远的有巴西，几乎都是轮轴转。 同时文中还提到了FANTAGIO旗下已去世的演员车璌河，当时公司也未公布死因。



文彬的突然离开已然成为了粉丝们心中的刺，但FANTAGIO在过去了一个多月的情况下仍没有公开他真实死因的想法，气得粉丝们只能在网路上开贴怒斥。 相关帖子公开后也在网友之间引爆热议，广大网民留言称：「他们甚至在49日忌的那一天在Twitter上发了宣传新人的帖子，连一天也不能等吗」、「公司太恶心了，什么声明都没有，只公开文彬父母写的内容，一开始就知道他被骂那么惨，但凡说一句要起诉那些恶意留言者，事情也不会发展到这个地步，烂公司，老粉们都知道他们根本不会做事」、「其他的不清楚，飞南美都不用倒时差的吗」、「同家公司已经死了两名艺人了，这家公司好可怕」等。

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