金惠秀將攻佔大小螢幕！新電影《走私》7月26日即將在韓上映！同時將接演《驅魔麵館》導演新作《Trigger》

以作品《王后傘下》因演出母愛爆棚的中殿而引發話題討論的金惠秀，今年7月26日即將有新的電影作品《走私》在韓上映，同時也傳出可能接演《驅魔麵館》導演新作《Trigger》，時隔1年多再度回歸小螢幕。

新電影《走私》劇情描述靠著打撈被丟進海中的生活必需品而生存的人們，即將展開一場大行動。片中飾演走私販「趙春子」一角的金惠秀，頂著一頭超誇張的捲髮，強烈的眼神再度吸引觀眾的目光。而除了金惠秀以外，還有廉晶雅飾演同為走私販，也是趙春子的好友「嚴貞淑」，穩重而講義氣，也是海女們的隊長，這兩位重量級演員的合體已經令人期待。



趙寅成將飾演擁有企業家的外型以及惡毒的氣質，接收彙整眾多走私販並成為全國走私王「權老闆」一角，擁有獨特的氣場並展現出與角色相當符合的演技。在趙春子以及嚴貞淑之間，還有一位默不作聲的老么「張道利」由朴正民飾演，他更是完美消化了70年代的復古服裝打扮，純樸的老么即將對走私販的世界感到驚艷，朴正民將完美演繹期間的成長與驚訝。



而金惠秀在去年tvN的電視劇《王后傘下》演出好成績後，可望再度回歸電視劇螢幕，已確認接演OCN話題劇集《驅魔麵館》導演柳善東的新作品《Trigger》。《Trigger》是韓國國內首部以電視台探訪報導局為背景的寫實辦公室喜劇，金惠秀將飾演正義感爆棚，捨我其誰的組長。



與充滿個人主義的新進PD，以及擁有個人風格的熱血製作團隊們，如何共同揭發事件的真相，並拯救面臨被廢除危機的節目，相信組長金惠秀又將再度掀起風潮。



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