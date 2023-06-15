《Numbers：大厦之林的监视者们》看点：合体INFINITE队友李成烈，金明洙变身天才会计师对抗不义

集结韩国三代男神金明洙、崔振赫和崔民秀主演的全新职场剧集《Numbers：大厦之林的监视者们》，讲述只有高中学历的会计师张浩宇（金明洙饰）加入韩国首屈一指的「泰一会计师事务所」后，以最不像会计师的方式对抗事务所不正之风、以及实现正义的故事。

本剧集将於6月23日起逢星期五、六在「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众可以免费紧贴进度。



INFINITE成员合体：金明洙L&李成烈

男团INFINITE出身的金明洙近年积极转型，并以《仅此一次的爱情》和《暗行御史：朝鲜秘密搜查团》等剧集奠定演员根基，还凭藉出色的外型和稳定的发挥收获了不少奖项，演技备受肯定！时隔两年多，他选择以《Numbers：大厦之林的监视者们》作为退伍后首部戏剧回归幕前；无独有偶，INFINITE另一成员李成烈亦以「泰一」交易部门总监「沈炯宇」一角合流剧集，令INSPIRIT（INFINITE官方粉丝名称）纷纷陷入回忆杀，也让人格外期待二人以演员身份相遇。



▼五位主演合照：李成烈、金明洙、妍雨、崔振赫、崔民秀



崔民秀崔振赫亲如叔侄

除了「吐司CP」（金明洙和李成烈）的Bromance情，剧中饰演父子的崔民秀和崔振赫同样早有渊源！二人早於2014年在韩剧《傲慢与偏见》结缘，崔民秀还曾经在韩综《我家的熊孩子》透露视崔振赫为侄子、更在对方当兵时为他送行，可见二人深厚的「叔侄情」！崔民秀在《Numbers：大厦之林的监视者们》饰演「泰一」副代表韩宰均，崔振赫则化身他的独生子韩胜祖，是一个家境好、学历好和性格好的人生胜利组；从预告可见他和张浩宇早有一面之缘，至於二人是敌是友，观众就要收看《Numbers：大厦之林的监视者们》了。



《Numbers：大厦之林的监视者们》将於6月23日起逢星期五、六在「黄Viu」上架，香港观众亦可免费收看Viu Original原创奇幻剧集《偶然遇见的你》、《有利的诈欺》等人气韩剧。



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