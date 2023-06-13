又有韩星酒驾！《今日的网漫》「罗康南作家女友」陈艺瑟遭立案调查

今（13）日根据各大韩媒报导，首尔江东警察署以《道路交通法》中的酒后驾车嫌疑对38岁女演员「陈某」进行立案调查，后来其经纪公司出面承认，那人就是女演员陈艺瑟。

据各大报导，警方透露「陈某」12日晚间10点左右在奥林匹克大路往河南方向行驶，两度撞上护栏，遭到后方车辆报警疑似酒后驾车。30分钟后，陈某被发现在江东区高德洞三岔路口等待红绿灯时睡著了，车子当时还没熄火，警方检测她血液中的酒精浓度已达到吊销驾照的标准，会再从行车纪录器深入调查。消息传出后，「陈某」的身分讯息不胫而走，传出是电视台公开招聘的30多岁女演员，常演日日剧，网友都在猜测是谁。

不过，经纪公司DI娱乐很快就亲自发表声明，承认「陈某」就是旗下女演员陈艺瑟，说明陈艺瑟是在首尔江南区新沙洞一家餐厅喝酒后自行驾车回家，「对於不光彩的事情引发大众关注，我司深表歉意，对此行为没有辩解的余地。」「陈艺瑟与我司深感责任重大，将自我反省。」DI娱乐声明中多次「表达歉意」并承诺会和陈艺瑟尽快找到应对方法。陈艺瑟也在个人IG发布亲笔信，表明自己作为公众人物应该更加审慎做出任何判断，却因短暂的安逸犯下了不该犯的错，「感到非常抱歉和惭愧，今后我会好好反省自身」。



即便DI娱乐主动承认，陈艺瑟也道歉，但并未得到民众谅解，民众怒火只是越发高涨，因为艺人酒驾事件屡见不鲜，今年就属金赛纶闹得最大，因为她频频被爆出装作生活困顿根本没在反省，南太铉酒驾才移交检方却又爆出吸毒，去年郭到元被抓到在济州岛驾车亦震惊演艺圈，声名一落千丈。

陈艺瑟是2009年受SBS公开招聘艺人所出道，出道近14年在各大戏剧仍多演配角，如《49天》（真心给我一滴泪）、《仁显王后的男人》、《美女的诞生》、《福秀回来了》……等等，近期比较为人所知的也许是担纲日日剧《你是礼物》主演群之一，还有去年在金世正主演的《今日的网漫》中，扮演《九尾狐公主》漫画家者罗康南（林彻洙饰）的网红女友，她和金世正剧里姐妹般的互动不少，相处令人深刻。



或许不少韩剧迷对陈艺瑟的脸有印象，但喊不出名字，这下子爆出酒驾，想不记得都难了。

▼陈艺瑟驾车的照片，现在看来格外讽刺



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻