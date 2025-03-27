《浪漫医生金师傅》售后！为庆祝「恩卓」金旻载退伍，韩石圭、李圣经、苏珠妍等人齐聚，剧迷敲往第四季！

昨日（26）金旻载在 IG 限时动态上传与《浪漫医生金师傅》韩石圭、李圣经、苏珠妍、郑智安等人的合照，而李圣经也转发并写下：「祝贺我们旻载退伍♥」

《浪漫医生金师傅》以石垣医院为背景，讲述天才医生金师傅（韩石圭 饰）带领弟子们成长为真正医生的故事，第一季在2016年播出，当时由柳演锡和徐玄振主演，第二季（2020年）和第三季（2023年）男女主角则换成安孝燮和李圣经，在第三季中姜东柱（柳演锡 饰）亮相，再加上最后一集出现尹瑞贞（徐玄振 饰）的背影，也让许多观众猜测是不是要拍第四季！



随著《浪漫医生金师傅》演员们合照公开，也让许多剧迷纷纷表示：「可以拍第四季了吧」、「敲碗第四季」、「时间过得好快！恩卓护理师都退伍了」、「希望徐玄振回来！大家一起出演第四季」、「石垣真的是温暖的大家庭」、「编剧快点写剧本吧」、「一定要拍第四季啊」等等。

另外，金旻载在2023年9月进入训练所，之后在陆军军乐队服现役。本月17日正式退伍，他也通过经纪公司表示：「感谢等待我的粉丝们，通过军队生活，我得到了很多宝贵的经验，也学到很多东西。我会通过各种活动更加忙碌地活动，来报答大家的喜爱。」



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻