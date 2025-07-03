超经典的《浪漫医生金师傅》CP徐玄振&柳演锡有望再搭档！柳演锡又又又演医师

热门韩剧《浪漫医生金师傅》已推出三季，除了贯穿全季的灵魂人物韩石圭外，后两季还有李圣经和安孝燮主演，而第一季呢？肯定有人记得柳演锡和徐玄振吧？两人的爱情戏可谓经典！第三季还暗示第四季有可能回归？不过两人在这之前可能要先合作其他剧了！

据韩媒《My Daily》报导，徐玄振和柳演锡将携手主演MBC全新电视剧《骗子》（라이어，Liar），该剧讲述一对男女完美的结束了首次的约会，隔天却对彼此抱有截然不同的想法，在真相与谎言交织的风暴中，朝著出乎意料的方向跌宕发展。

徐玄振饰演艺术高中论述教师「姜智善」，小时候家道中落，领悟到比起自身品行正直，能分辨他人的谎言更为重要。姜智善像命运般遇见「闵俊浩」后，认为对方是温文儒雅的家长，对他逐渐敞开心房。



柳演锡饰演心脏专科医师「闵俊浩」，长相温柔端正，身材也令人称羡，还有高智商和敏锐判断力、善良的品性，是个完美无缺的人物。在妻子去世后独自扶养目前上国中（初中）的儿子，见到儿子的老师姜智善后，久违的感受到了悸动。



回顾2017年剧终的《浪漫医生金师傅》第一季，徐玄振饰演的「尹瑞珍」和「姜东柱」第一集就有爆炸性发展，姜东柱强吻医师前辈尹瑞珍，在知道对方有男友后也毫不避讳的告白「我想和你上床」，虽然有性骚扰嫌疑，却还是让广大观众看得心痒痒，成为韩剧中经典场面。2023年第三季柳演锡客串让姜东柱回归，结局更暗示徐玄振饰演的尹瑞珍第四季也有望归来，让观众激烈敲碗，希望两对男女主角一同合演第四季。



▼「姜东柱」和「尹瑞珍」爱情戏剪辑精华



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虽然《浪漫医生金师傅4》还没有真正要制作的消息，不过上述《骗子》消息若属实，观众们可以先等到徐玄振和柳演锡先演别出剧本啦！特别的是，《骗子》将是柳演锡第六度演医师角色，《急诊室的春天》（综合医院2）徐宇镇、《美味的人生》崔在赫、《浪漫医生金师傅》姜东柱、《机智医生生活》安政源，还有预计今年上映的电影《无可奈何》吴振浩。徐玄振也不是第一次演老师，《Black Dog》就演过高中教师，《为何是吴秀才》演了法学院教授。



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