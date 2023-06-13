少时俞利今年出道满16年 第一件事：来台见粉丝

韩国国民女团少女时代在2007年出道，今年8月5日迎来出道16年，而成员俞利即将在8月6日来台，在 TICC 台北国际会议中心举办【YURI 2nd Fanmeeting Tour「Chapter 2」in Taipei】见面会。活动门票将於6月25日中午12点采实名制购票在 ibon 售票网站及全台 7-11 ibon 机台开卖，活动票价为 NT$5200 / NT$4600 / NT$3900，凡购票将可拿到两款限定小卡，更有机会抽到欢送、合照、签名海报、签名拍立得等福利。

俞利时隔四年来台演出，除了身为少女时代的成员之一，个人在音乐、戏剧和综艺上都有出色的表现。曾经以个人身分推出多首热门单曲，参与多部电视剧演出，主持的韩星地带：逃脱任务2，近期也播出第二季，展现出色的综艺实力。



俞利为了回馈粉丝举办本次见面会，除了将带来精采的表演，还会与粉丝互动，让粉丝能近距离感受俞利的魅力，粉丝绝对不能错过！





【YURI 2nd Fanmeeting Tour「Chapter 2」in Taipei】

活动日期 ⎪ 2023年08月06日（日）

演出时间 ⎪ 18:00 (实际演出时间以现场公告为准)

演出地点 ⎪ TICC 台北国际会议中心（台北市信义区信义路五段1号）

启售日期 ⎪ 2023年06月25日（日）中午 12:00

售票系统 ⎪ 全台7-11 ibon 机台及 ibon 网站（实名制售票）

售票网站 ⎪ 网页建档中

票价 ⎪ NT$5200 / NT$4600 / NT$3900

主办单位 ｜ VISION SIAM COMPANY LIMITED

协办单位 ｜ O.N worldwide 오엔기획, BOX MEDIA

执行单位 ｜ 希林国际 Chillin International

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