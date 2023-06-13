《浪漫医生金师傅3》最新花絮！导演把柳演锡当成「安政源」？还对他说：「你们医院」

《浪漫医生金师傅3》今日公开最新拍摄花絮～

在戴绑带式口罩时，柳演锡就说不应该先绑上面吗？这时一旁的工作人员说：「不是～不是～这样会很搞笑！像是人鱼公主中会出现的怪物。」之后还是决定先绑上面再绑下面，导演就说：「因为医院不一样，（跟老师谘询后的结果）你们医院是对的。」



字幕还打上「律帝医院胜，政源...不是，栋柱医生想做什么就做什么吧！」但...导演是把他当成安政源了嘛～竟然还说了你们医院 XD



虽然在《浪漫医生金师傅》和《机智医生生活》中，柳演锡都是饰演医生，但有著不同的魅力，眼神、说话方式整个都不一样！「姜栋柱」有点刻薄，一个只照原则做事的人，这季回归也展现了冷静而果断的样子；而「安政源」非常会照顾人，喜欢小朋友，对患者温暖细心，还有「佛祖」的称号。之前韩网还票选哪个才是他医生人生角色，但真的很难选呀！



而《浪漫医生金师傅》第14集中，因抵制姜栋柱外伤中心整个空荡荡，但这时来了保健福祉部的负责人，接著还出现山火灾难新闻速报，在灭火工作中受伤的急救队员们，纷纷进入外伤中心，他们会如何克服这次的危机？只剩下2集也很好奇会如何收尾啊～



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