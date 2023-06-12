《有利的诈欺》「你赢了」超强律师竟加入千玗嬉智慧诈欺团队！展开同居生活，金东旭甘拜下风求合作〜（EP.3 –4）

[有雷] 《有利的诈欺》剧情神展开，不按牌理出牌的女骗子千玗嬉，因为不信任法律保护的正义而以自己的方式进行复仇，多次事件后，金东昱终於承认千玗嬉的方法更有效，於是决定加入她的团队联手进行诈欺。

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天才诈欺女李露云（千玗嬉饰）行为总令人摸不著头绪，在公园内她打伤一个男子后被监察官（尹博饰）报警处理，律师韩武英（金东昱饰）赶到警局后，男子主张被伤害但李露云却主张自己偷窃对方的手机…原来对方是偷拍惯犯，李露云早已在他手机安装恶意骇客程式，只要他一回家连上云端，手机内的档案就能整个被复制，让她拥有对方犯罪证据。



韩武英原本请同仁协助总是来进行单人抗议的母亲徐季淑（张英南饰），同仁遇上瓶颈无法继续，这位母亲将儿子委托给家境优渥的夫妻收养，却遭意外溺毙，但因为事有蹊跷并且监护人为收养的儿子购入了多达15分人寿保险，因此这位母亲不愿和解。李露云因漏水而不得不另觅住处，她大剌剌缴了费用直接住进韩武英家中，韩武英则对她的不正常行动相当头大。但两人却也分享案件细节，交换想法。



韩武英持续与徐季淑沟通，但徐季淑却自责到了要轻生的地步，案件仍未能有所进展，李露云则是巧扮为儿童心理学专家，接近了该养父母，让他们心甘情愿拿出了保险所得金额四亿三千万韩元！甚至还偷来了对方的手机。韩武英认为这样的手段太过份，要李露云将钱还回去，但李露云坚持要他「确认手机内容」后再决定，原来那手机里录有被害者溺毙时的关键影片，让韩武英甘拜下风，甚至请教李露云的诈欺原则以及做法，承认李露云的方法比法律更胜一筹。



李露云入狱十年，原本一同做事的团队也早已瓦解，甚至被黑道找上麻烦。骇客好友多情（李妍饰）认为李露云只把人当作工具，而非真正关心朋友们，於是转向武英寻求帮忙。李露云再度诈骗黑道成功拿回赃款，此时韩武英前来找上李露云，他丢弃了自己日常服用的药物，并拿下了属於正义的律师徽章，决定成为李露云智慧诈欺团队的一员。



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