韩国29岁女演员朴秀莲楼梯间摔倒过世，器官捐赠遗爱人间

今（12）日有消息，在音乐剧与话剧圈子活跃的韩国女演员朴秀莲（박수련，本名朴英仁박영인，年29），因故离世。

据韩国各大媒体报导，舞台剧圈内人士透露，朴秀莲前一天下午回家路上在楼梯间摔倒，送往医院后接受治疗后却迟迟未能恢复意识，陷入脑死状态。家属最后决定将她的器官捐赠出来遗爱人间，以纪念她平时温暖的为人。



朴秀莲的逝世让许多网友不舍，在她的IG留下愿她安息的字眼。而作为同僚，演员李原长更是，他痛心的发文：「英仁啊，这是怎么回事…到现在还不敢相信。和你一起公演彷佛就在昨日…一直以正能量和笑容带给我们幸福的你…比谁都努力生活的英仁…不能这样啊…非常伤心和痛心。和你道别后出来的路上，我一定会遵守和妈妈的约定『一定要连英仁的份一起成功哦』。在天上守护著我，我不会忘记你的，好好休息吧英仁…」



演员李道贤亦发布限时动态：「亲爱的妹妹，比任何人都还要演的英仁，成了夜空中的星星。声音和眼神都还如此鲜明，今天真的很心痛，真的很伤心，但在那里绝对不会有病痛，也不会有悲伤，希望你能在那里玩得开心。我爱你英仁，谢谢你，我会永远记得你，以后再见吧。」



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