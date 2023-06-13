《恶之花》3年后的售后：李准基&文彩元都来了～能不能再次合作！

《恶之花》播毕三年仍有售后！

12日李准基更新了个人IG，同时晒出4张照片+一则短影片，并附言表示：「和《恶之花》的家人们一起，一转眼都3年了，感谢导演。编剧，我还不太会贴贴纸。」 照片中《恶之花》剧组再次集结，李准基、文彩元、金智勋等主要演员都有亮相，众人一起吃饭、聊天、拍照，感情看上去非常好。聚餐照的曝光一下子就把网友们的记忆拽回到《恶之花》播出时期，大家纷纷留言：「还能再次看到你们，真好啊」、「这剧都过去3年了？」、「最近很想翻出来再看一遍」等。



《恶之花》於2020年播出，讲述生活在谎言中的男主人公，与怀疑共同生活14年的丈夫是连续杀人犯的女刑警之间发生的故事。李准基扮演的男主角「都贤秀」是杀人犯的儿子，为了过上正常人生活，他努力隐藏自己的身份，但当身份被揭穿后，来自他人的恶意几乎将他吞噬...女主车志元（文彩元 饰）则像一颗耀眼的太阳一样，一点点地融化了「都贤秀」冰冻已久的心。大结局中「都贤秀」洗脱了罪名，与妻子和可爱的女儿幸福快乐的生活在一起了。虽然中途加入了失忆梗，但好在是Happy Ending，令观众们很满意。



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