《有利的詐欺》「妳贏了」超強律師竟加入千玗嬉智慧詐欺團隊！展開同居生活，金東旭甘拜下風求合作〜（EP.3 –4）

[有雷] 《有利的詐欺》劇情神展開，不按牌理出牌的女騙子千玗嬉，因為不信任法律保護的正義而以自己的方式進行復仇，多次事件後，金東昱終於承認千玗嬉的方法更有效，於是決定加入她的團隊聯手進行詐欺。

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天才詐欺女李露雲（千玗嬉飾）行為總令人摸不著頭緒，在公園內她打傷一個男子後被監察官（尹博飾）報警處理，律師韓武英（金東昱飾）趕到警局後，男子主張被傷害但李露雲卻主張自己偷竊對方的手機…原來對方是偷拍慣犯，李露雲早已在他手機安裝惡意駭客程式，只要他一回家連上雲端，手機內的檔案就能整個被複製，讓她擁有對方犯罪證據。



韓武英原本請同仁協助總是來進行單人抗議的母親徐季淑（張英南飾），同仁遇上瓶頸無法繼續，這位母親將兒子委託給家境優渥的夫妻收養，卻遭意外溺斃，但因為事有蹊蹺並且監護人為收養的兒子購入了多達15分人壽保險，因此這位母親不願和解。李露雲因漏水而不得不另覓住處，她大剌剌繳了費用直接住進韓武英家中，韓武英則對她的不正常行動相當頭大。但兩人卻也分享案件細節，交換想法。



韓武英持續與徐季淑溝通，但徐季淑卻自責到了要輕生的地步，案件仍未能有所進展，李露雲則是巧扮為兒童心理學專家，接近了該養父母，讓他們心甘情願拿出了保險所得金額四億三千萬韓元！甚至還偷來了對方的手機。韓武英認為這樣的手段太過份，要李露雲將錢還回去，但李露雲堅持要他「確認手機內容」後再決定，原來那手機裡錄有被害者溺斃時的關鍵影片，讓韓武英甘拜下風，甚至請教李露雲的詐欺原則以及做法，承認李露雲的方法比法律更勝一籌。



李露雲入獄十年，原本一同做事的團隊也早已瓦解，甚至被黑道找上麻煩。駭客好友多情（李妍飾）認為李露雲只把人當作工具，而非真正關心朋友們，於是轉向武英尋求幫忙。李露雲再度詐騙黑道成功拿回贓款，此時韓武英前來找上李露雲，他丟棄了自己日常服用的藥物，並拿下了屬於正義的律師徽章，決定成為李露雲智慧詐欺團隊的一員。



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