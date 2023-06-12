TWICE成员SANA在LA演唱会热舞片段&衬衫造型引爆网上话题！看完直接沦陷～

这段影片令网友直呼：Oh my SANA…，没有God～只看得见 SANA 的程度。

人气女团TWICE於2023年的世界巡回演唱反应热烈，最新加开的一场是於美国洛杉矶LA举行，成员SANA的一段〈New Rules〉独舞影片，成为了网上热烈讨论的火爆话题！

SANA 穿著黑色紧身衣裤，搭配能透出肤色的白衬衫，若隐若现地展现性感面貌，SOLO热舞的网友拍摄片段，在释出短短三小时内突破10万次观看，超过2700多人转推，各种图片和影片都拥有相当高的话题度。

TWICE活动初期SANA凭藉〈Cheer Up〉中的其中一句歌词「shy shy shy」成功带起可爱模仿风潮，而她性感的面貌也成功吸引大众的注意，再次成为话题的焦点人物。

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