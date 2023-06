TWICE成员SANA在LA演唱会热舞片段&衬衫造型引爆网上话题！看完直接沦陷～

这段影片令网友直呼:Oh my SANA…,没有God~只看得见 SANA 的程度。

人气女团TWICE於2023年的世界巡回演唱反应热烈,最新加开的一场是於美国洛杉矶LA举行,成员SANA的一段〈New Rules〉独舞影片,成为了网上热烈讨论的火爆话题!

SANA 穿著黑色紧身衣裤,搭配能透出肤色的白衬衫,若隐若现地展现性感面貌,SOLO热舞的网友拍摄片段,在释出短短三小时内突破10万次观看,超过2700多人转推,各种图片和影片都拥有相当高的话题度。

