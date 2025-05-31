Stray Kids人气成员Felix接棒李钟奭&朴叙俊&宋江，担任韩国贡茶最新代言人

根据31日TenAsia独家采访，男团Stray Kids成员Felix被选为咖啡连锁品牌「贡茶」的新任代言人，将从下个月开始，正式以贡茶代言人身份展开活动。

由偶像成员担任贡茶代言人，实属罕见。 此前，贡茶大多邀请演员担任代言人，例如李钟奭、朴叙俊、李升基、宋江等等。 虽然男团SF9出身的路云也曾经是代言人之一，但相较於偶像，路云作为演员的活动更为突出，因此和Felix的情况有所不同。



据分析，此举代表贡茶希望透过在全球拥有高人气、正在展开大规模世界巡演的偶像来促进销售。 其实，Felix本人也经常被目击喝贡茶的珍珠奶茶、佩戴贡茶卡通公仔、请客晚辈男团NEXZ喝贡茶，可谓是推广贡茶的不二人选XD







此外，Felix所属的Stray Kids正在进行世界巡演「dominATE」，预计将在全球34个地区举行55场公演。 这次巡演是Stray Kids迄今为止最大规模的巡演，总计预计吸引220万观众，有望创下K-POP单一巡演史上最多观众的纪录。



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