TWICE成員SANA在LA演唱會熱舞片段&襯衫造型引爆網上話題！看完直接淪陷～

這段影片令網友直呼：Oh my SANA…，沒有God～只看得見 SANA 的程度。

人氣女團TWICE於2023年的世界巡迴演唱反應熱烈，最新加開的一場是於美國洛杉磯LA舉行，成員SANA的一段〈New Rules〉獨舞影片，成為了網上熱烈討論的火爆話題！

SANA 穿著黑色緊身衣褲，搭配能透出膚色的白襯衫，若隱若現地展現性感面貌，SOLO熱舞的網友拍攝片段，在釋出短短三小時內突破10萬次觀看，超過2700多人轉推，各種圖片和影片都擁有相當高的話題度。

TWICE活動初期SANA憑藉〈Cheer Up〉中的其中一句歌詞「shy shy shy」成功帶起可愛模仿風潮，而她性感的面貌也成功吸引大眾的注意，再次成為話題的焦點人物。

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