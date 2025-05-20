《只要有空，》TWICE日本成员Sana：「曾和Momo计划离开JYP偷跑回家，但因为没护照而失败了XD」

人气女团 TWICE 的日本籍成员 Sana 在节目《只要有空，》中，谈及自己一度差点放弃出道的过去。

今晚（20日）九点播出的 SBS 综艺节目《只要有空，》邀请到了 TWICE 的成员志效和 Sana 出演，为首尔金湖洞这区带来热闹的好运。



节目中，Sana 坦白了一段出道前差点无法成为 TWICE Sana 的「让人哭笑不得」的小插曲，引发了关注。回顾自己超过 13 年的韩国生活时，Sana 说：「我小时候有过凌晨偷偷回家的念头，还想著要怎么拖行李箱出门，经过玄关时才不会被听到声音。」她真挚地分享了当时设想的离家出走计划。毕竟，她是在仅 17 岁的年纪，远赴异乡开始偶像生活。



然而，她笑著说：「但我的护照被公司保管著，要偷拿出来就得偷偷潜入公司，现实上根本做不到。」也因此，这场充满野心的幻想型离家出走终究失败收场。Sana 更爆料：「那时候我还打算和 Momo 一起走。」让人惊讶原来连秘密伙伴都已经找好了，差点让 TWICE 的 9 人变成 7 人，回忆起这段惊险的过去。



此外，来自大阪的 Sana 也展现出与生俱来的综艺感，把刘在锡和柳演锡耍得团团转。柳演锡好奇地说：「大阪人不是都很会做反应吗？我看过人家一喊『砰』，就会大叫的影片。」Sana 回应：「我小时候也是这样，但来韩国后这件事传得太夸张了，所以我决定『我不要成为那种人』，现在都不会被吓了。」她斩钉截铁的态度引发现场爆笑。

当天的游戏环节中，Sana 一句「酱蟹」预告了将继「起司紫菜饭卷」经典图后，诞生另一个爆笑迷因。接著在第一回合游戏结束后，她还说出「这游戏真的让人超紧张」的真心话，让刘在锡笑到不行。



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