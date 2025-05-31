《机智住院医生生活》「具道圆」出道以来第一次见面会！演员郑准元卖到紧急加场〜

近来因演出《机智住院医生生活》中相当有智慧的第4年住院医师「具道圆」，并且是剧中高允贞心仪对象的郑准元，即将进行演艺生涯中首次的粉丝见面会，不过一售票就秒杀售罄而紧急加开场次，也印证了他的超高人气。

郑准元即将召开个人粉丝见面会「2025郑准元粉丝见面会[The ONE day]」将於7月13日下午6点於首尔光云大学文化艺术馆的剧场举办，不过在门票开卖的同时也直接秒杀，於是郑准元所属的经纪公司为了报答热情为他应援的粉丝们，决定在同一天的下午2点紧急加开场次，并於下周开卖。



本次见面会取名[The ONE day]并在海报上写著「郑准元与粉丝们相遇的第一天」，具有相当特别的意义，希望日后还能在这个特别的旅程中同行，而纪念与粉丝相见的第一天。而「今天开始是第一天」也是韩国男女在决定正式交往时常常说的话，也象徵郑准元与粉丝们的缘分正式展开，并真心希望从这个开端一直延续下去。



郑准元近来因演出tvN电视剧《机智住院医生生活》而受到观众们瞩目，剧中他饰演钟路律帝医院第4年住院医师具道圆，除了内心戏的表现以及沉稳演技令人印象深刻，而在这群菜鸟医师中他更是一位重要的领导人，而剧中他与高允贞更是开启一段恋情，虽然也曾被批评两人颜值与外型不搭，但在电视剧播毕后郑准元仍然后受到许多观众们的喜爱。



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