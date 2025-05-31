《鬼宫》13集八尺鬼冤屈真相大白！尹甲也归来，姜哲怎么办？收视依旧维持近10%水准！

《鬼宫》昨晚30日播出第13集，已是倒数第4集，剧情渐渐来到最高潮，首集就领便当、后来灵魂被八尺鬼吞噬的尹甲（陆星材 饰），终於再次现身！收视依旧维持10%附近水准，开出9.8%！

（*以下提及情节）



昨播出情节，八尺鬼的冤屈总算真相大白。翻开《光暗文集》，原来百年前朝鲜遭清军侵扰，衍宗大王受武官千金辉建议欲至龙潭谷避难，岂知清军追赶之快，衍宗立即决定另觅掩护，伪装自己人在龙潭谷，结果就是让龙潭谷人民替他送死。千金辉背负伤害故乡人民的罪恶，再加上自己与故乡人们的冤屈与愤恨，共同集结成了八尺鬼追著衍宗的后代不放，现任王（金智勋 饰）就是衍宗的孙子。



王了解了来龙去脉，让汝里替独脚鬼，也就是被崔元优大监（安内相 饰）误杀的册侩张言秀荐度，王综合评估后将杀人的崔元优判处五十大板，且须负责张言秀的丧葬费用。见独脚鬼顺利被荐度，王也让汝里替千金辉进行荐度，只不过事情出现转折，尹甲的魂魄竟归来！风山（金相浩 饰）要利用他对姜哲占据自己身体的愤怒。姜哲掉进风山陷阱，尹甲回归肉身，汝里面对尹甲全是惊愕与担心：姜哲去哪了？



预告显示风山还利用尹甲，想让他破坏王的警鬼石！尹甲的归来让王相当开心，但尹甲却想伤害他，汝里要全力阻止。先不说尹甲，真正面对八尺鬼十又该如何是好？骨担草竟结花苞了，迦叶僧人给姜哲骨担草，竟是因为骨担草之花能给予夜光珠力量，让夜光珠能量耗尽时足以对抗八尺鬼，加上八尺鬼死亡将满百年，姜哲意识到所有事情都恰恰好――姜哲注定要和八尺鬼玉石俱焚？



对於此集，韩国网友极力赞许陆星材演技，表示他演出姜哲和尹甲的氛围完全不同，许多人都希望姜哲回来，而不是尹甲，网友留言「汝里心里是姜哲，拜托还回来ㅠㅠ」、「尹甲确实死了是鬼，看起来根本无法回归原本的身体，才会对警鬼石有那样的反应，姜哲现在才是身体的主人」、「请将姜哲还来……尹甲大人对不起，不能眼睁睁看著您继续做这种坏事，请把姜哲还来」、「怎么办，我们和姜哲有感情了」……等等。另外，有网友提到按照年纪，崔元优大监50多岁了，受五十大板应该撑不住……

▼今晚播出之第14集预告（香港观众可於Viu收看）



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