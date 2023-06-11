【后记】2023罗PD分享讲座：《机医》申沅昊导演、《地娱室》兔珑惊喜登场！期待《肩膀舞》跳来台湾呢～

有没有粉丝昨晚（10日）也去看罗PD？真的是收获满满！

打造出《Biong Biong地球娱乐室》、《瑞镇家》等多档热门综艺节目的罗暎锡PD（罗PD），昨晚（10日）於「Zepp New Taipei」举行「2023罗PD分享讲座」，与现场一千名粉丝相见欢！

主办方「‎蘑菇娱乐‎」相当用心，虽然讲座表订下午四点半开始，但从中午十二点就陆续有活动让粉丝们参与：可以预购「兔珑」商品、观看「罗PD迷你展」，并且有「游戏体验区」，气氛相当热烈。

主办人兼主持人「蘑菇」CUE罗PD出场的方式相当有趣，原本以为他会悠悠地从后台走出来，结果他先躲在「衣橱」里，然后自己从里面打开拉炼登场！和罗PD合作多年的栽瑛作家、大柱作家这次也一起来台湾。印象深刻的是，栽瑛作家、大柱作家的「求生欲」相当高，不停称赞罗PD是「好老板」，逗得大家哈哈大笑。

被蘑菇问到未来如果有机会还想做哪些节目，大柱作家表示《煮泡面的男人》不错，而栽瑛作家提到《肩膀舞要跳到什麽时候啊》或许可以来台湾拍摄。蘑菇很快看出这两档节目的共通性，笑问：「怎么感觉有点『自肥』？」（前者吃泡面，后者能喝酒）

令人惊喜的是，《机智医生生活》、《请回答》系列申沅昊导演，以及在《Biong Biong地球娱乐室》活跃的「兔珑」也来到现场！（后来蘑菇有在 #NANALAND生存日记 里提到，申导和兔珑是罗PD自己邀请来的）可以亲眼看到罗PD和申导互相斗嘴真的好神奇，而兔珑的一举一动超可爱，粉丝们尖叫连连。罗PD还和大柱作家、兔珑一起「舞蹈挑战」，真的是作梦也梦不到这样的内容啊～XD

蘑菇整理了罗PD与「美大哥」李瑞镇的「无限挑战」，还提到最近在YouTube影片里提及的「‎逃跑事件‎」。被问到没有想过编辑掉这一段吗？罗PD表示，李瑞镇因为常常到工作室吃饭、聊天，所以当时在录制节目的时候相当轻松、自在，两人从下午聊到深夜，工作人员们都下班了，他们还在聊！而这中间，其实有更多「不能播出」的内容，所以「逃跑事件」这种程度算是还好的，李瑞镇本人也没有说什么。

罗PD还公开《瑞镇家》的幕后花絮：当时尹汝贞老师有行程无法参与，所以《尹食堂》确实少了一位成员。罗PD知道朴叙俊和防弹少年团BTS的V（金泰亨）感情很好，所以就请他问问V有没有出演意愿，很快就得到肯定的答案。虽然节目性质或许和V想的有落差，但罗PD强调节目组有好好跟他说明过，V本人也相当认真和投入。

《Biong Biong地球娱乐室》近期以第2季回归，因为是出演者MZ世代的孩子们，刚开始节目组会对成员们的行动感动不可思议，但现在却非常淡定。原本以为经过第1季的「磨练」，会比较了解四位成员们，但第2季反而更加不能理解了。（大笑）

罗PD也很有心，公开几张未公开过的照片与大家分享。有一张是罗PD与李泳知的合照，也让大家想起罗PD在《Biong Biong地球娱乐室》与泳知「约会」，而且他真的有和泳知分享自己的「初恋故事」！

见面会的访谈内容很丰富，所以只能零零散散的写下记得的部分，若有误还请帮忙纠错！而节目接近尾声，主办方还准备两个小游戏让粉丝们上台与罗PD等人互动。申导还亲自带来三张近期刚发行的《机智医生生活》LP盘并且在上面签名，抽出三位幸运粉丝给他们带回家。

到了一对一送客时间，罗PD一行人对著离开的粉丝们亲切地挥挥手，主办方还准备了小礼物给大家带走，心中满满的感动…

也有不少粉丝在「蘑菇娱乐 - 罗罗食堂」分享后记，真的很感谢有这样的机会与罗PD近距离接触！已经开始期待下次的见面了～ > <

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