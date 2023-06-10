《清潭国际高等学校》未解开的伏笔太多！李恩泉惨遭退学却笑著离校！离奇事件与清潭女王Yeri有无关联（EP.3 –4）

[有雷] 《清潭国际高等学校》描述聚集了有财力有势力的财阀二代们的一所高中，校内有著比其他学校更明显的阶级制度，少数的低收入户转学生便成为财阀二世们霸凌的对象。李恩泉偶然目睹女学生坠楼事件，这个瞬间竟成为她人生的转机……

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冒充大学生充当家教被识破的金惠仁（李恩泉饰），被学生娜妍玩弄后，也冲到她在清潭高中的面试会场，狠狠从她头上淋下一桶水，搞砸了娜妍的面试。当然娜妍一家也不甘示弱，在网路上踢爆金惠仁的假面，让她在校内也受到排挤，并且学校认为她触犯法律，可能以退学处分。惠仁只好硬著头皮去向清潭高中的理事长请求，希望能让娜妍获得入学资格，自己也才可能因此解套。



理事长认为事态严重，公平起见并没有答应惠仁，惠仁只好埋伏在理事长的爱车旁边打算堵他，再求情一次。没想到这一等就是到了深夜，却突然听见巨大撞击声，原来是一位女学生由高处坠落在她面前！她是校内的低收入户转学生金海仁。金海仁住进加护病房观察，校方仅以「学习压力过大而自杀」理由说明，海仁母亲则向另一位低收入户学生透露，另有他人来探望。



校方对於坠楼事件有目击者，相当在意。不久后金惠仁从原学校被退学，全班同学正在嘲笑她时，却听见消息，清潭国际高中将增收低收入户转学生的名额，而其中一位就是金惠仁！惠仁反而露出满意的笑容而离开学校。她辞去了便利商店打工的工作，要抓住这个人生转捩点，不过从言谈间知道这应该是她与理事长之间的交易。



进入校园前，惠仁开始打点自己的行头，咬牙买了价值不菲的名牌皮鞋，不过卖场中却有一位戴著鸭舌帽的神秘女子正在观察她，女子露出的下半脸，与坠楼的海仁有些神似，她刻意撞倒了惠仁，在她的提袋中塞了一张纸条，写著：「你以杀人的代价换上这身制服，真是不错」让惠仁吓了一大跳，不过当她回头想找那名女子，对方却已离去。



惠仁把刚买的名牌皮鞋忘在洗手间，回头去找却发现不见了，此时她看到穿著同一双鞋的女子，是清潭高中的女王，在学校都横著走的白济娜（Yeri饰），惠仁以为对方偷了那双鞋而对她大打出手……



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