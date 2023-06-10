被BTS柾国催了几次，SEVENTEEN珉奎终於来道歉了！两人〈孙悟空〉舞蹈挑战还演起情境剧 XD

之前BTS防弹少年团柾国直播时，跳了一小段SEVENTEEN的〈孙悟空〉（Super），他提到在健身房遇到JUN时，让他教他跳一小段。

柾国还透露：「珉奎本来有约我拍舞蹈挑战（challenge），但也没有联系我，我不拍！我不拍了！」语气超可爱 XD 隔了一阵子之后，柾国在直播中又提到：「珉奎联系我了，让我一起拍〈孙悟空〉舞蹈挑战，但是在我看来他根本没有想要拍，就说一说而已。」

근데 여기서 반전 ) 정국 sbn, 준휘랑 운동 하다가 갑자기 생각나서 준휘한테 챌린지 배웠음



준휘한테 배우고, 민규가 챌린지 같이 찍어달라고 함

그래놓고 김민규 연락 없었대 ㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/USlWvgCZLR — 이솔 (@1lozl_) June 9, 2023

민규가 정국샘한테 손오공 찍자고 연락했대 ㅋㅎㅋㅎㅋㅎㅋㅎㅎㅋㅎㅋㅎㅋㅎㅋㅎ

근데.. 찍을생각없는거같대말만그러는거같대 ㅋㅎㅋㅎㅋㅎㅋㅎㅎㅋㅎㅋㅎㅋㅎㅋㅎㅎㅋㅎㅋㅎㅋㅎㅋㅎㅋㅎㅎㅋ 아웃겨 pic.twitter.com/6nxGH2taHp — (@YOON_and_only) June 6, 2023

结果...在9日终於公开两人的舞蹈挑战，是好友的他们，还演起情境剧！珉奎：「前辈 谢谢你（鞠躬），我应该更早联系你才对。」柾国：「啊～对啊对啊！」珉奎：「今天要麻烦你了（再次鞠躬）。」柾国：「当然当然，我会努力的。」

这也是柾国第一次拍舞蹈挑战，马上引发热烈讨论。网友：「终於 呜呜呜呜 做得好 做得好」、「坚持就是胜利」、「两个人都跳得很好」、「情境剧好可爱」、「珉奎怎么没穿鞋啊」、「但是身材到底是什么事啊，爲什么这么喜欢呢」、「柾国的舞蹈太棒了，还有珉奎也谢谢你，非常感谢能让我家孩子看挑战赛」等等。



之后，珉奎也在 weverse 提到因为很晚才去找前辈，本来不是为了拍 challenge 才见面的，想著既然见面了那就拍吧！珉奎：「但是我居然穿著拖鞋呢！和前辈一起拍摄，我怎么敢穿著拖鞋，所以把拖鞋扔掉了！」希望之后柾国发行SOLO专辑时，还有机会看到两人一起跳舞啦！



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