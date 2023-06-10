被BTS柾国催了几次，SEVENTEEN珉奎终於来道歉了！两人〈孙悟空〉舞蹈挑战还演起情境剧 XD
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被BTS柾国催了几次，SEVENTEEN珉奎终於来道歉了！两人〈孙悟空〉舞蹈挑战还演起情境剧 XD

明星   2023年6月10日   星期六14:18   Yuan  

（封面图源：IG@min9yu_k、tiktok@SEVENTEEN截图）

之前BTS防弹少年团柾国直播时，跳了一小段SEVENTEEN的〈孙悟空〉（Super），他提到在健身房遇到JUN时，让他教他跳一小段。

柾国还透露：「珉奎本来有约我拍舞蹈挑战（challenge），但也没有联系我，我不拍！我不拍了！」语气超可爱 XD 隔了一阵子之后，柾国在直播中又提到：「珉奎联系我了，让我一起拍〈孙悟空〉舞蹈挑战，但是在我看来他根本没有想要拍，就说一说而已。」

结果...在9日终於公开两人的舞蹈挑战，是好友的他们，还演起情境剧！珉奎：「前辈 谢谢你（鞠躬），我应该更早联系你才对。」柾国：「啊～对啊对啊！」珉奎：「今天要麻烦你了（再次鞠躬）。」柾国：「当然当然，我会努力的。」

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这也是柾国第一次拍舞蹈挑战，马上引发热烈讨论。网友：「终於 呜呜呜呜 做得好 做得好」、「坚持就是胜利」、「两个人都跳得很好」、「情境剧好可爱」、「珉奎怎么没穿鞋啊」、「但是身材到底是什么事啊，爲什么这么喜欢呢」、「柾国的舞蹈太棒了，还有珉奎也谢谢你，非常感谢能让我家孩子看挑战赛」等等。
（图源：IG@min9yu_k）

之后，珉奎也在 weverse 提到因为很晚才去找前辈，本来不是为了拍 challenge 才见面的，想著既然见面了那就拍吧！珉奎：「但是我居然穿著拖鞋呢！和前辈一起拍摄，我怎么敢穿著拖鞋，所以把拖鞋扔掉了！」希望之后柾国发行SOLO专辑时，还有机会看到两人一起跳舞啦！
（图源：Weverse@SEVENTEEN截图）

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