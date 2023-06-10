《清潭國際高等學校》未解開的伏筆太多！李恩泉慘遭退學卻笑著離校！離奇事件與清潭女王Yeri有無關聯（EP.3 –4）

[有雷] 《清潭國際高等學校》描述聚集了有財力有勢力的財閥二代們的一所高中，校內有著比其他學校更明顯的階級制度，少數的低收入戶轉學生便成為財閥二世們霸凌的對象。李恩泉偶然目睹女學生墜樓事件，這個瞬間竟成為她人生的轉機……

以下為防雷線



冒充大學生充當家教被識破的金惠仁（李恩泉飾），被學生娜妍玩弄後，也衝到她在清潭高中的面試會場，狠狠從她頭上淋下一桶水，搞砸了娜妍的面試。當然娜妍一家也不甘示弱，在網路上踢爆金惠仁的假面，讓她在校內也受到排擠，並且學校認為她觸犯法律，可能以退學處分。惠仁只好硬著頭皮去向清潭高中的理事長請求，希望能讓娜妍獲得入學資格，自己也才可能因此解套。



理事長認為事態嚴重，公平起見並沒有答應惠仁，惠仁只好埋伏在理事長的愛車旁邊打算堵他，再求情一次。沒想到這一等就是到了深夜，卻突然聽見巨大撞擊聲，原來是一位女學生由高處墜落在她面前！她是校內的低收入戶轉學生金海仁。金海仁住進加護病房觀察，校方僅以「學習壓力過大而自殺」理由說明，海仁母親則向另一位低收入戶學生透露，另有他人來探望。



校方對於墜樓事件有目擊者，相當在意。不久後金惠仁從原學校被退學，全班同學正在嘲笑她時，卻聽見消息，清潭國際高中將增收低收入戶轉學生的名額，而其中一位就是金惠仁！惠仁反而露出滿意的笑容而離開學校。她辭去了便利商店打工的工作，要抓住這個人生轉捩點，不過從言談間知道這應該是她與理事長之間的交易。



進入校園前，惠仁開始打點自己的行頭，咬牙買了價值不菲的名牌皮鞋，不過賣場中卻有一位戴著鴨舌帽的神秘女子正在觀察她，女子露出的下半臉，與墜樓的海仁有些神似，她刻意撞倒了惠仁，在她的提袋中塞了一張紙條，寫著：「你以殺人的代價換上這身制服，真是不錯」讓惠仁嚇了一大跳，不過當她回頭想找那名女子，對方卻已離去。



惠仁把剛買的名牌皮鞋忘在洗手間，回頭去找卻發現不見了，此時她看到穿著同一雙鞋的女子，是清潭高中的女王，在學校都橫著走的白濟娜（Yeri飾），惠仁以為對方偷了那雙鞋而對她大打出手……



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞