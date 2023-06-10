李瑞镇自曝患「美国病」契机、初访香港如走进「科幻都市」，引韩网疯狂共鸣：「跟我妈讲的一样」

「频道十五夜」昨日更新罗PD和李瑞镇喝酒聊天的续集，李瑞镇聊到对美国「一见钟情」、执著多年的原因，忆苦思甜的感慨模样引起韩国网友爆笑共鸣。

李瑞镇家境殷实，若不是立志当电影导演本应继承家业从商，但他透露童年生活并不像大家想像那样宽裕。因为韩国整体都很穷，所以富人家的生活也好不到哪去：「妈妈把午餐肉罐头和即溶咖啡锁在卧室保险柜，晚餐和早餐才分别拿出来吃。」



初中一年级时李瑞镇第一次出国，途径香港去美国旅游（*李瑞镇1971年出生，初一的年份大家可以大概算一下~）。 到达香港时，李瑞镇感叹仿佛突然走进「SF都市」：「那些高楼当时都有了，根本无法忘记，太震惊了。」



之后来到美国LA，第一次在超市目睹堆积如山的Sunkist橙汁、香蕉、开心果，还有见都没见过的青葡萄，因为无知差点连皮一起吞下肚。 当时Sunkist橙汁在韩国还是限量供应的进口奢侈品，可算身份地位的象徵，李瑞镇到美国却发现所有商品都又多又便宜，就连住宅后院都种著柳丁树。



李瑞镇游历LA、纽约、芝加哥后回到韩国，从此一发不可收拾陷入「美国梦」、患上「美国病」，每天听美国流行歌看美国电影。因无心学习导致成绩一落千丈，老师甚至担心他考不上高中，也令家人决定干脆把他送去美国留学XD



李瑞镇和友人感慨韩国以1988年奥运会为分界点发生很多变化，例如用红绿灯代替人行天桥、不再在路上随便丢垃圾。

韩国网友对这段回忆非常有共鸣，纷纷留言道：「跟我妈说的一样，香蕉和青葡萄都超贵，除非小孩病得要死否则不会给的程度」、「我比李瑞镇小几岁，小时候如果吃到香蕉，本来不写日记也会突然写日记kkk」、「香蕉当时和现在都是3千韩元一把，以当时物价来说真的超贵，生病才能吃到1个」 、「过节才能吃到水果，取暖靠烧炭」、「原来80年代还很穷」、「哇真的是近现代史」、「那一代人经历了韩国剧烈的发展变迁」。

此外李瑞镇还分享了每天健身两三个小时的routine「皮拉提斯+有氧+重训」，以及第一次留学搭飞机竟有吸烟席的趣话，听他讲话都好有趣又放松：



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