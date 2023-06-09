宋智孝被批在《Running Man》摆烂，每周还领1000万韩币！韩网友：「有良心的话，应该主动退出」

宋智孝日前爆出被经纪公司拖欠薪水数月并提出解约，为了帮职员们争取应得利益，她决定曝光惊人内幕。之后还传出她低调支付职员手术费、工作结束都给大家计程车费等各种美谈。

不过...近日有韩友发表了以《宋智孝如果有良心的话，就应该主动退出《Running Man》为标题的贴文，该名网友写道「到现在爲止有比宋智孝更厉害的花瓶吗？」他认为宋智孝在节目中比任何人都受照顾，但这几年的各种角色定位还有与金钟国的爱情线，都因本人没能挽救而消失。接著说刘在锡、金钟国比任何人都忙，梁世灿、HAHA 也在做很多综艺节目，池锡辰也在做 YouTube ，全昭旻在和电视剧并行的同时，在节目中也没有（露出）疲惫的表情。



还提到宋智孝一周的片酬+重播费加在一起的话，应该比1000万韩币（约台币23万）还要多，一个月就接近5000韩币（约台币119万），如果用那些钱多花点布景费或者再增加10名作家让每个人都多拿500万韩币的话，节目真的会变更好。

这篇文章引发热烈讨论，点击率已经突破20万。网友也纷纷表示：「比起《Running Man》、《认哥》、《我独自生活》和《熊孩子》这些不是更严重吗」、「现在感觉《Running Man》成员们本身就沉浸在惰性中，除了刘在锡，好像没有像以前那样努力的成员了」、「突然说宋智孝呢？很可疑」、「以前宋智孝和金钟国是 Ace 的时期，成员们都努力奔跑。但是随著时间的流逝，新成员们进来，宋智孝渐渐退居后面」、「好像是经纪公司方面爲了攻击，故意上传的贴文呢」、「SBS 有一直维持下去的理由」等等。



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