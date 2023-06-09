SEVENTEEN版《花样青春》录制的可能性有多大？罗PD透露了困难程度：「《频道十五夜》去年结算是赤字！」

自从SEVENTEEN在《出差十五夜》中抽中大奖-SEVENTEEN全员参加《花样青春》之后，所有的粉丝都在期待著这一天早日到来！

上个月，SEVENTEEN 13名成员合体亮相了罗PD的招牌综艺《出差十五夜》，在最后的抽奖环节中，运气爆好的抽到了「全员参加《花样青春》」和「罗PD挑战SEVENTEEN新曲《손오공》（Super）」，罗PD和制作组肉眼可见地慌了神（笑！）直呼：「 13个人一起去的话就需要租观光巴士」、「我会和公司谈谈看」。



节目播出后即刻就在「克拉」（SEVENTEEN粉丝名）之间引爆火热反响，大家已经开始构思罗PD到底会以什么样的方式突袭13人，并会让他们去哪里旅行。 不少粉丝表示：「就这13人，把他们放到无人岛上都能好好活下去」、「感觉会去南美」、「送去南极他们也能生存下来」、「一群懂得喂饱自己的人，我反而担心节目组」等。



也有很多人表示SEVENTEEN版的《花样青春》根本不可能成行，13人+制作团队一同出行需要庞大的资金支持。而罗PD早前作客YouTube节目时提到过YouTube节目的收入问题 当时他解释：「很多人都误会了，以为『频道十五夜』有很多订阅者，点击率也很高（能挣很多），但其实去年的结算反而是赤字，很搞笑吧。 如果不接广告的话，很难运营YouTube。 《出差十五夜》就不接受赞助，因为有了广告的话会变得很复杂，越是大的制作，越没有赞助或PPL。 收入比起投入的制作费并不多，虽然赤字也不多，就很奇怪。」



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