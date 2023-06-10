《九尾狐传1938》播出期间IG粉丝破600万！「李朗」金泛履行公约拍摄纪念照：「自拍真的好难啊～」

幕后花絮真的太可爱！害羞又不知所措的模样，与《九尾狐传1938》里「李朗」呈反差啊～

金泛目前以「李朗」的角色活跃於tvN周末剧《九尾狐传1938》中，和「哥哥」李栋旭展现绝佳默契。前阵子更出现一篇「最近被狂赞『长得太帅了』的演员」的‎热门文章‎，就是指金泛。本来就很帅，最近更帅了。网友们也纷纷敲碗金泛可以拍浪漫爱情剧。

电视剧播出期间，金泛的官方个人Instagram粉丝突破600万。在此之前，金泛曾与大家约定要拍纪念照，而且是以「自拍」的形式。但在前往履行约定的路上，金泛一直帮粉丝们「打预防针」，因为他真的很不会自拍！平时很少拍照的他，很少和别人拍，也很少帮别人拍，所以和相机不是很亲近。为了拍出一张好看的自拍，可能要先拍好几千张、好几万张，才能从中挑选出一张。反正自拍就从没有满意过！

而这个公约，是从粉丝突破300万开始，金泛还记得拍照的当下自己都做了什么姿势和装扮。在拍摄600万纪念照期间，金泛果然很紧张，频频表示：「我对今天自己的脸很不满意」、「自拍真的好难啊～」，甚至都流了冷汗！最后，金泛表示：「再次感谢600万粉丝的关注，我会好好用别人拍的照片经营SNS的。」

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