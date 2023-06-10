《偶然遇见的你》金东旭曾被批演技太差了经常被骂，每天喝酒消愁！

注意喝酒切勿过多，有害健康！

今个六月，欢迎莅临「旭的多重宇宙」！由金东旭和秦基周领军的Viu Original原创奇幻韩剧《偶然遇见的你》正在亚洲各地热播，而他伙拍千玗嬉主演的全新韩剧《有利的诈欺》亦已於「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众可以一口气免费收看金东旭的两部话题新作，体验他的出色演技。



金东旭早在2000年初透过短篇电影出道，即将入行二十年的他近日接受专访，分享演艺经历，期间被问到会否羡慕《偶然遇见的你》海俊的穿越能力时，他随即耍手拧头：「即使对过去念念不忘，也没有甚么可以改变。」谈到过去，不少观众仍会想起他在《咖啡王子1号店》饰演可爱的陈河霖，对此他却表示：「实际上我和那个角色刚好相反，当时我很怕陌生、也很封闭，入读大学时，我一句话也没有和同学说，不管是谁打招呼我都只听音乐。」



原来童年时的金东旭并没有演艺梦，某天偶然看了「国民影帝」安圣基主演的电影《吉力马札罗》，才对演员这个行业产生好奇，而他只准备了四个月便成功考入「韩国艺术综合学校」一事，更为人津津乐道，但他笑言入学后才是噩梦开端：「我一直想著『这不是我该来的地方，当初是怎么进来的？』入学前从来没有试过表演，同学们都是在艺术高中时期就获奖的学生；我每天认真上课，但是演技太差了经常被骂，所以每天喝酒，哈哈！」



出道后的金东旭因为个性内向而压力爆煲，也一度因为事业载浮载沉而考虑放弃：「每次拍摄作品都要面对数百名不认识的人，压力太大了，我一直很害怕；但是收到有趣的剧本，内心又会很想尝试。」幸好他演出《与神同行》系列电影后知名道大开，2019年更成为MBC演技大赏「大赏」得主，从此被视为科班出身的演技派、获封「千面演员」，正如他在《偶然遇见的你》和《有利的诈欺》分别饰演主播和律师，每个角色都没有重叠，表现恰如其分！现在的他也比过去开朗得多：「以前在聚会上，我不会跟不认识的人对视，甚至会离席，非常害羞；但是现在不管谁过来我都很适应，我的好朋友都非常震惊！」性格改变命运，看来也适用在他的身上呢！



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