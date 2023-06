金圣圭本月底首度来港开唱：提前现身出席记者会！

香港的INSPIRIT,是不是在倒数见面那天的到来吗?

INFINITE队长兼主唱金圣圭将於2023年6月20日(二)假九龙湾国际展贸中心Star Hall举行由德硕文化传播有限公司主办的「2023 KIM SUNG KYU CONCERT ‘LVII – Like your Vibes’ IN HONG KONG」。

近日,金圣圭参与演出、为期两个多月的音乐剧《Red Book》终於完美落幕。他在剧中展现其独特的嗓音和清新的演唱技巧,加上透过细腻的演出成功表现出角色的情感变化,获得观众热烈的掌声和赞赏,再次引证他作为音乐剧演员的实力。



完成演出后,金圣圭随即回归歌手身份展开一连串的工作。除准备即将推出的迷你专辑,他亦密锣紧鼓为香港的演唱会与乐队彩排,相信定必为港迷献上最精彩的演出。

首度来港开唱的金圣圭,为隆重其事,今日宣布将於2023年6月19日(一)晚上7:30现身上水广场,出席「上水广场 X 2023 KIM SUNG KYU CONCERT ‘LVII – Like your Vibes’ IN HONG KONG 记者会」,率先与香港的粉丝和传媒见面。



演唱会门票价格为$1,680、$1,080及$680;全场观众均可参与欢送环节及获得香港限定小卡乙张。此外,持有演出门票的观众亦有机会获得团体合照、亲笔签名板及亲笔签名即影即有。现尚余少量门票,如果想要现场欣赏金圣圭出色的歌唱实力,记得把握最后机会!



