金聖圭本月底首度來港開唱：提前現身出席記者會！

香港的INSPIRIT，是不是在倒數見面那天的到來嗎？

INFINITE隊長兼主唱金聖圭將於2023年6月20日(二)假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行由德碩文化傳播有限公司主辦的「2023 KIM SUNG KYU CONCERT ‘LVII – Like your Vibes’ IN HONG KONG」。

近日，金聖圭參與演出、為期兩個多月的音樂劇《Red Book》終於完美落幕。他在劇中展現其獨特的嗓音和清新的演唱技巧，加上透過細膩的演出成功表現出角色的情感變化，獲得觀眾熱烈的掌聲和讚賞，再次引證他作為音樂劇演員的實力。



完成演出後，金聖圭隨即回歸歌手身份展開一連串的工作。除準備即將推出的迷你專輯，他亦密鑼緊鼓為香港的演唱會與樂隊綵排，相信定必為港迷獻上最精彩的演出。

首度來港開唱的金聖圭，為隆重其事，今日宣布將於2023年6月19日(一)晚上7:30現身上水廣場，出席「上水廣場 X 2023 KIM SUNG KYU CONCERT ‘LVII – Like your Vibes’ IN HONG KONG 記者會」，率先與香港的粉絲和傳媒見面。



演唱會門票價格為$1,680、$1,080及$680；全場觀眾均可參與歡送環節及獲得香港限定小卡乙張。此外，持有演出門票的觀眾亦有機會獲得團體合照、親筆簽名板及親筆簽名即影即有。現尚餘少量門票，如果想要現場欣賞金聖圭出色的歌唱實力，記得把握最後機會！



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