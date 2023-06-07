韩系实力男团SF9五帅达渊、朱豪、柳太阳、辉映与澯熙7用16日来台会粉丝！

Fantasy许愿成真！韩系实力男团SF9中五位人气实力小帅达渊、朱豪、柳太阳、辉映与澯熙，继上次1月26日来台举办线下专辑签售会后，可惜没能见到SF9舞台上精彩演出，让粉丝纷纷敲碗期盼他们能来台正规举办实体演出，而这股祈愿终於实现，SF9终於确定7月16日晚上6点，於「TICC台北国际会议中心」举办「2023 SF9 FAN-CON：ONE DAY PROJECT OF9-Target NO.886 in TAIPEI」，五位小帅当天将现身在大家面前，带来最新、最扎实的精彩演出！第一时间得知行程确认，成员朱豪与柳太阳不约而同立刻向Fantasy递出邀请：「Fantasy我们有信守承诺！所以当天大家一定要一个都不能少，我们等著你们喔！」。





不仅唱歌、跳舞实力出众，SF9每位成员可谓是十八般武艺样样精通，演艺事业横跨各领域，能合体开唱展现舞台魅力，当然单飞发展也没问题，达渊、朱豪、柳太阳、辉映与澯熙除了出席「G-KPOP CONCERT」、前往澳洲举办FAN-CON，以及甫刚推出SF9 4th PHOTO BOOK写真「INSTINCTIVE」外，成员当中，例如达渊接下网剧「我的X般的20岁」与演唱剧中曲「你和你的香气」；朱豪演出BL剧「STARSTRUCK」，并与SF9演唱「问号」；柳太阳加盟音乐歌舞剧「DREAM HIGH」，而澯熙自拍摄完超人气韩剧「王后伞下」后，预计将投入拍摄电影「有方法的演技」，让大家看到SF9完全不局限自己的实力与魅力！







即使工作行程忙碌，但对所有的Fantasy总是挂在心上，也是被大家公认超宠粉的SF9，其「2023 SF9 FAN-CON：ONE DAY PROJECT OF9-Target NO.886 in TAIPEI」，订於7月16日晚间，於「TICC台北国际会议中心」举办。

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