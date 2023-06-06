XODIAC公开《SPECIAL LOVE》MV：香港成员SING大派心心耍萌逗粉丝开心！

大家听了《SPECIAL LOVE》吗？

首队「港产K-POP男团」XODIAC由天加一文化传媒（One Cool Jacso Entertainment）旗下公司新人厂牌OCJ Newbies打造，出道个多月的XODIAC昨日公开新歌《SPECIAL LOVE》的MV，并将於明日推出出道迷你专辑《THROW A DICE》，出道短短日子，已先后推出五首歌曲。



XODIAC於《SPECIAL LOVE》MV中穿上校服上阵，又唱又跳展示青春魅力，当中队中两位香港成员SING和LEO在MV也很瞩目，身为门面担当的SING频频在MV中大摆派心萌样冧粉丝，LEO则施展浑身解数，大展RAP功架。



而总队长LEX於拍摄《SPECIAL LOVE》的MV时更发生小插曲，他於晚上拍摄期间，因为误食海鲜搞到皮肤敏感，身上即时又红又肿，工作人员见状立即安排他到医院睇急症，经诊治后幸好情况并没有恶化。而LEX因为看急症关系，虽然缺席了部份的MV录影，但庆幸未有影响MV的拍摄工作，最终XODIAC亦能完成拍摄。



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