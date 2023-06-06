《犯罪都市3》成韩影票房救星！反派一代比一代帅：尹启相→孙锡求→李浚赫超强花美男颜值成为宣传亮点
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《犯罪都市3》成韩影票房救星！反派一代比一代帅：尹启相→孙锡求→李浚赫超强花美男颜值成为宣传亮点

电影   2023年6月6日   星期二14:00   Mico  

（封面图源：instiz、车库娱乐《犯罪都市3》海报）

电影《犯罪都市》第三代反派 #李浚赫 是真的太帅了，搭档 #马东石 超有火花，这部作品也成为了韩国电影今年的救世主，票房成绩相当亮眼。

由马东石、李浚赫携手主演的动作电影《犯罪都市3》在韩开出好成绩，上映5天累积了451万观影人次，累积票房突破446亿韩元（约新台币10.5亿），由於今年韩国电影的票房普遍低迷，所以这部片也被誉为是年度的韩影救世主。
（图源：车库娱乐《犯罪都市3》海报）

▼《犯罪都市3》预告：

此外，网友也集中讨论关於《犯罪都市》电影系列除了有活招牌马东石大叔（饰演马石道）的硬拳头实打相当爽快外，每一季的反派都相当有魅力！分享了三代反派宣传时穿黑T-Shirt的模样。
马东石（图源：twitter@abo_ent）李浚赫（图源：twitter@abo_ent）

第一代反派是尹启相饰演的哈尔滨黑道大哥－张晨（张谦）。
尹启相（图源：instiz）尹启相（图源：instiz）

第二代反派则是由孙锡求（孙锡久）饰演从韩国逃到东南亚一带为非作歹的危险人物－姜海相。
孙锡求（图源：instiz）孙锡求（图源：instiz）

第三代反派由李浚赫接棒，饰演毒品组织头目、首尔九龙警察署毒品组组长－朱成哲，花美男颜值也成为网路上热议的焦点。
李浚赫（图源：instiz）李浚赫（图源：instiz）

▼孙锡求为《犯罪都市3》站台，与李浚赫的合照。
孙锡求&李浚赫（图源：twitter@abo_ent）

相关报导：

目前《犯罪都市4》公开金武烈与李东辉确定加盟，金武烈也成为了与马东石对立的第四代魅力反派。
金武烈（图源：Disney+）（图源：《犯罪都市4》官方图）（图源：《犯罪都市4》官方图）

▼《犯罪都市》预告：

▼《犯罪都市2》预告：

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