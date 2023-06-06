文彬离世49天 挚友胜寛在追悼空间留下手写信：「照亮我的你不在了，我有点害怕！真的很爱你」

胜寛在文彬49祭的前一天（5日）访问天空公园内的追悼空间，并留下长篇手写信。

他说：「真的要到了送走你的日子，我来到爱你的粉丝们最多的天空公园。这段时间我一直在努力照顾秀雅、伯母、伯父、阿姨们，但是我好像得到更多安慰，多亏了他们，我的行程也才能顺利完成。」他还提到前几天去了太妍的演唱会：「前天去了跟你约定好一起去的太妍姊姊的演唱会，得到了很多安慰，也总是想起你。幸好没有唱你喜欢的〈U R〉，才幸好没有发生在座位上哽咽的事。」

승관이가 오늘도 문빈님께 왔다갔어요

빈이와 함께 가기로 했던 태연님 콘서트도 다녀왔고 아직은 많이 힘들지라도 우리 승관이가 잘 이겨낼 수 있었으면 좋겠다 오늘은 우리 승관이 꿈에 문빈님께서 나와서 꼬옥 안아줬으면 하는 밤이네요 pic.twitter.com/vQgXMSoRuB — 웅냥냥 ꒰ঌ(@nyang4123) June 5, 2023

胜寛接著说：「真怀念那时候的我们，本来希望随著时间的流逝，可以渐渐变得没关系，但好像不是那样。」表达思念之情。他说：「雄也那是那样想『与其在没有你的情况下，要表现过得不错，那不如直接过得没那么好』，对这句话我是有点同意的，你体谅一下我吧！我还是太自私了，希望你能理解。照亮我的你不在了，我有点害怕。」



他还说：「前天你的粉丝们来到咖啡厅对我说谢谢、安慰我，我不知道忍了多久的眼泪。收到温暖的安慰，所以又下定决心，要打起精神来啊！感觉以后也会一直这样，真的很爱你，亲辜！现在得走了，好像是过来跟你耍赖的。要好好吃饭、好好睡觉，有时间的话，就来我的梦里吧。」



日前 Fantagio 发布声明，宣布原本计划开放到6月6日的文彬追悼空间，将按照家属意愿转移到京畿道广州市的国清寺，从6月7日起长期接受粉丝到访。

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