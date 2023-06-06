BTS防弹少年团柾国为了见鬼在外国网站上买了「神器」：好想和鬼做朋友啊！

柾国啊，你胆子也太大了吧？ ！

柾国在和粉丝直播聊天的过程中提到了关於鬼的话题，当时有很多粉丝留言说「你背后是谁啊」，柾国阻止粉丝们说道：「不要再说背后是谁了，真的有鬼的话要怎么办？」 大家以为柾国这是害怕了，没想到他却语气轻松地接著说道：「我相信这世上有鬼，他们应该了很多怨气吧，不然怎么还会留在这里，我还蛮好奇的。 我之前在宿舍有遇到过一次，当时很想和他聊聊，想知道他几岁了，为什么会变成这样，发生了什么事情，就这样聊聊天，应该会变成朋友吧。」



뒤에 누구야는 이제 그만해

귀신있으면어떄 ! pic.twitter.com/OHBmeStOrV — 아기(aki).mp4 (@mandarinpeach) June 4, 2023

ㅇㅏ 귀신 믿는 정구기..

귀신이랑 친구하고싶었단다

몇살인지 언제 그렇게 됐는지 무슨 일이 있었는지..



이 아기 우짜면 좋니

pic.twitter.com/iMOADL9bOJ — 페르 (@pere_bts) June 4, 2023

正当粉丝们听得毛骨悚然的时候，柾国又告诉大家因为太想和鬼聊天了，还从外国网站买了「猎鬼人」专用的「探鬼器」邮寄回韩国。 某天淩晨2、3点时柾国关掉家中所有的灯，默默等候鬼的出现，左等右等却不见对方出来，最后柾国觉得是「探鬼器」不灵光，未能测出对方的存在，断言「探鬼器是骗人的」。



아.

정국이 귀신만나고싶어서

고스트헌터들이쓰는 귀신탐지기랑 장치같은거 해외배송다시켜섴ㅜ새벽2시에 설치하고 귀신 만날려고 앉아있었대ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ㅜ음기가많이없었나봐<<ㅋㅋㅋ ㅜ 귀신이랑 대화하고픈 정국이... 넘 기엽다 ㅠ pic.twitter.com/7FMo7rQepi — 아기(aki).mp4 (@mandarinpeach) June 4, 2023

网友们得知这一故事之后留言表示：「好奇特的爱好」、「在宿舍见鬼之后就开始相信了，哈哈哈哈」、「老么的好奇心太强了」、「恭喜柾国又get了一个无用的东西」等。

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