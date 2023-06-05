Apink南珠台湾行Vlog：Panda送上毛孩抱枕让她们抱紧紧～5人还追随SJ始源脚步吃鼎王

Apink 4月来台湾开演唱会，继官方频道更新了演唱会幕后花絮，成员南珠近日也在个人频道上架了台湾之行Vlog。

Apink官方频道演唱会花絮里，可以看见台湾Panda准备了印有成员毛孩照片的造型抱枕，初珑听见掌镜的PD还没看到，就兴奋的冲回休息室指给镜头看，南珠、夏荣与恩地介绍起自己的毛孩，抱著它们替他们配音、和它们对话。



而南珠的Vlog里，她进入休息室映入眼帘的就是排排坐的抱枕毛孩们，忍不住和队友们一起尖叫，梳化、吃披萨时都还抱著她的「Pink分身」（南珠狗狗名Pink），和夏荣两个人在玩指压拖鞋也抱紧紧抱著孩子分身。



前面才有前辈Super Junior始源来台指定吃鼎王（火锅连锁店）‎，后面Apink也跟上步伐来了！还喝起台湾Panda准备的台湾啤酒。回忆‎当时有人直击Apink去吃鼎王，底下就有网友留言「是不是始源推荐你们来的」、「始源是不是跟恩地说，来台湾一定要去吃鼎王」、「鼎王应该要感谢始源，因为他所以阿粉过来吃了」，据说恩地就是因为始源的关系想吃鼎王，来台之前就预告要来吃呢！



快来看完整的Apink台湾演唱会花絮与Vlog吧！



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