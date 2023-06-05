因演出《车贞淑医生》人气暴涨的闵旴赫：「与金炳哲的BoBo场面是临时即兴演出」！

拥有帅气外型的舞台剧演员闵旴赫，虽然不是第一次参与电视剧的演出，不过这次《车贞淑医生》中的Roy Kim一角令更多观众们注意到他，也开始登上了时尚杂志，他更表示在剧中受到许多人讨论的一场戏，也就是他误亲到金炳哲的戏码，原来是当场即兴演出。

时尚娱乐杂志《The Star》六月号将公开人气超高又帅气的闵旴赫，彻底呈现他的熟男魅力。他在最近的人气韩剧《车贞淑医生》中饰演从美国返韩并且想寻找亲生母亲及家人的Roy Kim医师，同时也是为车贞淑进行肝脏移植，让她重获新生的医师。帅气的外型加上温柔体贴的个性，令许多女生们对他倾心，而他的目光却只望向车贞淑。



演员闵旴赫虽然跨足音乐剧、电影等领域，但这次透过电视剧《车贞淑医生》的演出，也让他迷上了电视剧拍摄现场的气氛，他也大赞剧组工作人员们以及同剧演员严正化、金炳哲、明世彬等等，相处起来都令人感到相当温暖，就像真正的一家人一样，而闵旴赫也觉得这或许就是本剧成功的原因之一。



提到剧中他与金炳哲不小心BoBo亲下去的戏码，闵旴赫透露说原本没有这场戏，只是正在彩排的时候，金炳哲走来他与严正化的中间，这里原本就是严正化要舀汤给闵旴赫试试看味道，突然觉得这边如果金炳哲插进来很有趣，於是闵旴赫与前辈金炳哲提出这想法，他也爽快答应，也就有了让大家笑到喷饭的这一场戏。



闵旴赫提到自己日后想要挑战的角色，应该是与自己原本个性有著极大反差的强烈反派角色，大家希望看见他变身反派吗？



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