大弟子姜东柱确定回归《浪漫医生金师傅3》了〜柳演锡：「遗憾没能演出第二季，本次无条件回归演出」！

《浪漫医生金师傅》自续集2与3季出现，总是引发观众们好奇第一季主角「姜东柱」柳演锡或是「尹瑞贞」徐玄振是否有机会再度出现。《浪漫医生金师傅3》终於让大家盼到柳演锡的回归。

SBS《浪漫医生金师傅3》在6月3日播出的第12集结尾，令所有观众们陷入疯狂，即将回归登场的姜东柱，甚至被金师傅宣布为新的创伤中心的负责人，还形容他是「比我还厉害的家伙」。第一季柳演锡所演出的姜东柱，原本只想要出人头地的他，在遇见了石垣医院的金师傅之后，成长为一位真正的好医师。姜东柱这个角色也可说是柳演锡的人生角色之一。



柳演锡也表示自己其实一直相当惋惜，没办法出演第二季，而当时只好让姜东柱以兵役作为理由缺席。去年他透过制作组得知有机会能以姜东柱在第三季中登场，他立即表示一定会参与演出。而睽违六年多再次回到石垣医院，柳演锡坦言有点紧张也有些担心，但是大家真的像迎接许久不见的老朋友那样迎接著东柱，让拍摄过程相当有趣，工作人员也有许多是从拍摄第一季就认识的，这也让柳演锡感到既陌生又熟悉。



柳演锡也提到金师傅韩石圭依旧没变，就算隔了许久没见面，也没有尴尬或生疏的感觉，前辈依旧相当开心地与他分享著近况，也给他一些建议。至於首度合作的安孝燮以及李圣经，柳演锡也提到两位都是个性非常好的演员，所以在剧中的合作相当愉快，也令观众们相当期待他们的同框。



SBS《浪漫医生金师傅3》终於迎来了众所期待的姜东柱柳演锡的回归，他的正式登场将於本周五的第13集，制作组也相当感谢柳演锡能在百忙之中抽空演出，使《浪漫医生金师傅3》作品更具独特意义。

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