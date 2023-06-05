【韩网热帖】《全知读者视角》选角现状

虽然都还在讨论阶段，如果真的是这个名单，大家期待吗？

安孝燮 饰 金独子

李敏镐 饰 刘衆赫（讨论中）

蔡秀彬 饰 刘尚雅

申承浩 饰 李贤诚

韩国网友评论：

1. 最后那位根本是漫画家照著他画的吧kkk

2. 一看到申承浩的照片就惊呼：啊！李贤诚！kkk

3. 是《还魂》世子耶，很适合他

4. 申承浩是从漫画里召唤出来的吗kkk

5. 说是fan art也不为过的程度kk

6. 没看过原著，但最后那位是直接从原著里捞出来的吧？ 相似到惊慌kkkk

7. 选角真的都跟原著很贴合，好赞

8. 安孝燮很久之前就说想和蔡秀彬合作，终於！

9. 安孝燮只看五官的话很合适，身高好像比金独子高一些kkk

10. 安孝燮演技越来越好了，期待期待

11. 蔡秀彬也好合适，一看就是在公司里很能干的类型

12. 李敏镐赶快盖章确认啦

13. 刘衆赫李敏镐很适合，但不是男主角，不知他会不会同意出演呢

14. 刘衆赫的形象好像要比李敏镐更锋利一点...

15. 选角是不错，但这个类型不知韩国能不能做好呢

16. 第一次有这么让人满意的真人版选角

17. 拜托就照这样拍，让我去一次电影院吧！

出处：https://theqoo.net/square/2819027721；https://theqoo.net/square/2818887281

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