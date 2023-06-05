当WINNER姜升润玩「人物问答」遇到SEVENTEEN S.COUPS，他连本名都答出来！后续发展太爆笑 XD

日前 SEVENTEEN 出演《出差十五夜》时，S.COUPS 在人物问答没猜出朴宝剑、姜升润、金宇彬等人。

近日在签售会上，有粉丝和姜升润玩了「人物问答」，朴志焄、ZICO 和 S.COUPS 他都答对了。粉丝就问他知道 S.COUPS 吗？姜升润回答知道，提到自己看过节目了。粉丝：「但是那个时候 S.COUPS 没有猜出升润。」姜升润就说：「但我不认为他不认识我，胜哲Xi（ S.COUPS 本名）他可能当时太紧张了。」不只是艺名，连本名都说出来了呢 XD

这也让网友纷纷表示：「竟然连本名也知道呢」、「疯了！让他们两个见个面吧」、「连本名都知道呢 God升润」、「S.COUPS 怎么办」、「哎呀 出大事了」、「不知道是不是因爲两个人都是队长，升润平时也突破了网络，知道所有的反应，胜哲也会马上看到这个影片吧」、「姜升润也是搜索王，S.COUPS 也这样...两个人变亲近后快点和解吧」等等。

果然「搜索王」S.COUPS 本人也看到这段影片，他在 weverse 留言：「姜升润前辈！非常抱歉。」之后，有粉丝把这段截图给姜升润看，他回覆：「胜哲Xi！没关系的！人物问答本来就是那样子嘛。」S.COUPS 又留言：「这个也传达一下吧...克拉们！前辈，我发了DM。」最后...姜升润关注了 S.COUPS 的 IG，希望之后有机会看到两人同框呀！



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