漫改剧《今生也请多指教》公开长预告：《哲仁王后》车清华与申惠善「二搭」、《代理公司》李宝英特别出演

李宝英超美、超有气质…看样子是特别出演瑞夏（安普贤）的妈妈哦！

将於本月（6月）17日首播的tvN新周末剧《今生也请多指教》，改编自高人气同名网漫，描述有著前世记忆并开启第十九次人生的「潘知音」，一定要见到「文瑞夏」而展开的鲁莽转世罗曼史。由申惠善、安普贤、河允景、安东九等主演。

官方於近期公开3分钟长预告，可以看到潘知音（申惠善 饰）的前世今生，及文瑞夏（安普贤 饰）的过去现在。申惠善展现「直进女」魅力，不要等待、要去争取，不做朋友…要和对方交往、要和对方结婚！这一生，要和自己爱的人幸福到最后。

预告影片中，还可以看到与申惠善继《哲仁王后》后再续前缘的车清华。她饰演泡菜汤饭馆老板「金爱敬」，潘知音第十七世人生「金重浩」时的侄女。知音年幼时，突然闯进饭馆对爱敬说：「你叔叔死了后，还生变成我了。」

另外，前阵子以《代理公司》活跃於小萤幕的李宝英，也特别出演《今生也请多指教》。穿著碎花长洋装的她对著「小瑞夏」笑的温柔，端庄又优雅。

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