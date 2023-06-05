一上午连爆3个好消息！岩贤京&车瑞元因戏结缘，同天公开恋爱+怀孕+结婚

又一对萤幕情侣走向了现实。

5日上午，《第二任丈夫》的男女主角严贤京和车瑞元被曝光正在热恋中，这对相差5岁的情侣因戏结缘，将浪漫延续到了戏外。 这则消息公开不到一小时，另一则关於他们的消息也登上热搜，严贤京已经怀孕，两人升级当父母，婚礼将在车瑞元明年退伍后举行。 恋情、结婚、怀孕，这对CP在同一天爆出3个好消息。



严贤京和车瑞元凭藉《第二任丈夫》夺得了2021年MBC演技大赏的最优秀赏，他俩的粉红气流早在电视节目中就有暴露过。 去年的《Radio Star》上车瑞元透露是严贤京推荐他主演了《第二任丈夫》，车瑞元当时委屈地表示：「她打电话给我的时候，我还以为她是想单独约我吃饭，没想到是推荐我拍戏，让我有点失望」，之后更是大胆在节目中表示严贤京正是自己的理想型。对於媒体接二连三的报导，岩贤京和车瑞元的经纪公司做出了回应，都称消息属实，两位演员以结婚为前提在交往，婚礼将在车瑞元退伍后进行。

此外，严贤京2006年时凭藉情景剧《彩虹罗曼史》出道，之后陆续出演了电视剧《先跑再说》、《京城绯闻》、《天狼星》、《马医》等。 车瑞元则是以大热韩剧《继承者们》出道，其后在2016年至2018年间透过参演MBC的电视剧《多样的儿媳》、《20世纪少男少女》、《富家公子》积累了认知度。 2019年，他在《为何那样，奉尚先生》中首度出演主要角色。



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