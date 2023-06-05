漫改劇《今生也請多指教》公開長預告：《哲仁王后》車清華與申惠善「二搭」、《代理公司》李寶英特別出演

李寶英超美、超有氣質…看樣子是特別出演瑞夏（安普賢）的媽媽哦！

將於本月（6月）17日首播的tvN新週末劇《今生也請多指教》，改編自高人氣同名網漫，描述有著前世記憶並開啟第十九次人生的「潘知音」，一定要見到「文瑞夏」而展開的魯莽轉世羅曼史。由申惠善、安普賢、河允景、安東九等主演。

官方於近期公開3分鐘長預告，可以看到潘知音（申惠善 飾）的前世今生，及文瑞夏（安普賢 飾）的過去現在。申惠善展現「直進女」魅力，不要等待、要去爭取，不做朋友…要和對方交往、要和對方結婚！這一生，要和自己愛的人幸福到最後。

預告影片中，還可以看到與申惠善繼《哲仁王后》後再續前緣的車清華。她飾演泡菜湯飯館老闆「金愛敬」，潘知音第十七世人生「金重浩」時的侄女。知音年幼時，突然闖進飯館對愛敬說：「你叔叔死了後，還生變成我了。」

另外，前陣子以《代理公司》活躍於小螢幕的李寶英，也特別出演《今生也請多指教》。穿著碎花長洋裝的她對著「小瑞夏」笑的溫柔，端莊又優雅。

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