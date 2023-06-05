ASTRO师弟团未出道先以首个团综强势亮相：「LUN8」月中出道！

韩国娱圈盛产俊男美女，第五代Kpop偶像亦蓄势待发！

挟著人气男团「ASTRO小师弟」之名，五代清新偶像「LUN8」的首个团综《Real! LUN8 奇妙的旅行》上星期强势首播。



暌违七年，韩国大型经纪公司Fantagio推出全新八人男子组合「LUN8」，并於今年四月起展开一系列宣传攻势，除了逐步公开团体预告影片、个人概念照外，近日官方亦释出「LUN8」翻跳前辈EXO经典名曲《Monster》的片段，不但成功吸引逾45万次观看，不少网民还留言大赞「前途无可限量」、「他们值得更多关注」。



至於粉丝们最关心的出道日期，Fantagio宣布「LUN8」将於本月15日正式出道，并於同日发行首张迷你专辑《CONTINUE?》，八位成员也会通过YouTube官方频道与全球粉丝交流，日前便轮流公开「What's in my bag」，队长Jin Su时刻自备药袋「看门口」、成员Do Hyun则自爆出门有三宝：钱包、耳机和润唇膏，自揭偶像不为人知的面貌。



出道前夕，「LUN8」将透过自制真人骚节目《Real! LUN8 奇妙的旅行》展示他们的魅力、智慧、团体精神，以及最真实贴地的一面！据悉他们亲自策划了首个单独旅行，除了深入传统市场寻觅特色小食，又会到游戏中心挑战各种游戏，让粉丝更深入了解八位男孩的不同面向。2023年全新韩国男子组合「LUN8」的首个团综《Real! LUN8 奇妙的旅行》已於「黄Viu」上架，想睇小鲜肉的观众万勿错过。



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