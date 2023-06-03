《车贞淑医生》抢先看：渣夫欠下风流债还想借钱！盛熙反应大快人心

《车贞淑医生》本周末即将迎来大结局，车医生会否和渣夫离婚、渣夫又会否和出轨女结婚，都是观众最关注的话题！提前公开的剧照和片段中，渣夫跪完原配跪外遇，相当忙碌XD

今日公开的15集抢先看影片中，徐人浩和崔胜熙在餐厅见面，人浩摆出一副魅力深情的模样向胜熙借钱：「你要不要向我投资？ 3亿... 不是平白无故，而是投资给我这个男人。」 胜熙吐槽他少在那边装帅：「我会像你妈妈那样送钱给坏男人吗？ 还不如装委屈。」



人浩立即调整心态跪在地上，满脸委屈地哀求胜熙：「求求你，我快要露宿街头了。」 没想到胜熙还是酸了他一通：「就算我们是那种关系，也有不能越过的线。 你现在装可怜，也不过是gaslighting罢了。」 人浩不解地问：「你不是说要我装委屈吗？」 胜熙：「确实比刚才好那么一点。」 渣夫傻眼XD



同时公开的剧照里，人浩又在医院向车贞淑下跪，贞淑看著他泪眼迷蒙。 这一集徐医生的膝盖真的很忙XD







看来今晚的15集要揭开关於婆婆的伏笔！车贞淑婆婆黄昏恋一直被对方劝投资，难道日积月累已经欠下3亿韩元那么多？已经等不及想看啦！



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