《做没做过的事》还没开拍5MC就先互相伤害XD 「大选候选人」、「以为自己是潘基文」

看过《我结》红薯夫妇应该知道潘基文是谁吧XDD 而那个被Diss的人就是马．议．员XDDD

MBC全新综艺节目‎《做没做过的事》由李龙真、Super Junior崔始源、曹世镐、朱宇宰与柳炳宰共同主持，昨日公开的预告中，5位MC竟然在开拍前就先互相伤害！



预告「MC Diss列传☹ 嘲弄和真相暴击之间的幕后故事」，制作单位让5位MC各自表达自己的意见，在「大纸条」写下彼此「很常做的习惯」，结果变成Diss大会。

先是曹世镐被Diss的「在江南闲晃」、「不冤枉却装作很冤枉」、「狂妄自大」……等等，接著李龙真被说「不知道为什么爱合掌」、「做节目好像都躺著做」、「比起内容，音调（更显著）」，而崔始源是「强烈的标志，大选前候选人的眼神」、「以为自己是潘基文」。



崔始源被说像大选候选人似乎不意外，但被说「以为是潘基文」似乎是第一次？潘基文是前韩国外交部长，也是前联合国秘书长，若看过《我们结婚了》红薯夫妇篇（CNBLUE郑容和&少女时代徐玄）可能有印象，徐玄曾说过她将潘基文视为模范。崔始源直接被点名像某政治人物，很难不喷笑啊XDD



▼《做没做过的事》「Diss列传」预告



▼更早发布的海报拍摄花絮&五人不同特色的登场预告



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