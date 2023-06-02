长肉的IVE张员瑛甚至比之前还要美！可以直接去演「财阀家的小女儿」了

一直被诟病太瘦了的IVE张员瑛最新照片曝光。

5月31日，张员瑛出席了在首尔瑞草区新世界百货店内举行的某珠宝品牌活动，她以一身纯白LOOK亮相，展现了前所未有的端庄清纯美。 白色露肩上衣搭配同色系长裤更加凸显出她的大长腿，素净的妆容只重点强调眼妆，配上低马尾辫，张员瑛也从明艳甜美爱豆秒变财阀小公主，整个人都散发出大气、温柔、宁静的气质。



아니 장원영 어떻게....어떻게 이런 미친 피지컬에 러블리한 얼굴을 한거지???????? 어느 가족의 금지옥엽 막내딸 보며 대신 벅차올라도 되는거임??????? 뽕차도 되는거임????? pic.twitter.com/06FFyICwYS — 워녕소리 (@homschool10unni) May 31, 2023

最让粉丝和网友们关注的是张员瑛这次亮相似乎比之前胖了一些，脸蛋恢复到了《Produce48》时期，苹果肌肉饱满，下巴线条也圆润起来，满满的健康气息，不少粉丝称：「果然有点肉看起来更好看」、「现在比之前更美」、「看起来就很健康」等。



아시발 프레드장원영 미친거아니야시발???????????????? 와 이게 말이되니?????????????? 원영아??????????? pic.twitter.com/QKLSf5n4Ik — 워녕소리 (@homschool10unni) May 31, 2023

去年IVE宣传《After Like》时，张员瑛瘦到皮包骨的照片在网路上疯传，她被指过瘦，甚至一度遭到黑粉的攻击和谩骂，也令不少关心她的粉丝担心，希望她能够注意身体，不要再瘦下去。



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