Super Junior-M周觅才惊喜登场SS9安可场，时隔三年回归找来队友银赫feat.

Super Junior（SJ）小分队Super Junior-M（SJ-M）历经军白期、成员变动等等因素，已经近9年没有活动，不过唯一不在大队SJ里的中国籍成员周觅，始终和SJ成员们保持互动，4月才和SJ-M队友合体，甚至惊喜登场SJ演唱会SS9安可场。

果然很快就有好消息，周觅时隔三年回归发行单曲〈Mañana〉，找来SJ-M队友银赫合唱，一次出韩文版与中文版，和三年前回归的模式类似，三年前是和SJ-M队友厉旭合唱〈Starry Night〉。〈Mañana〉底下留言除了称赞两人的歌曲演绎之外，也有人表示很开心看到他再与SJ成员合作，或说虽然看不见SJ-M完整体但已满足、







昨（1）日〈Mañana〉发行首日，周觅也和银赫登上音乐节目《M Coutdown》打歌，底下留言和MV留言一样多是好评，尤其很欣慰现场满多粉丝E.L.F.到场支持。



不过，YouTube与周觅微博可以说是两个世界，和周觅在SS9安可场遭受中国粉丝的嘘声与谩骂一样，微博有不少希望他远离SJ、远离银赫的留言



文末分享MV花絮照、《M Coutdown》后台照与Challenge！（有《M Coutdown》MC、正solo回归的Monsta X周宪呢！）



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻