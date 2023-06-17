忠言逆耳？李孝利被影评人指名狂批：想不通你为什么拍《唱跳歌手流浪团》，可惜可怜

韩国知名电影评论家金道勋批评李孝利参加太多综艺。

最近李孝利和严正化、金完宣、BoA、MAMAMOO华莎等人一起参加了节目《唱跳歌手流浪团》，十分活跃。 身为电影评论家的金道勋突然剑指李孝利，点评「很可惜」。 他在文中表示：「我最近看到李孝利觉得很可惜，很可怜。 完全搞不懂她这几年我为什么要和金泰浩（韩国著名PD）一起拍综艺。 这种节目（《唱跳歌手流浪团》）越拍越不想被忘记，只会让之前当明星的感觉越来越强。 李孝利明明是那种可以聚集年轻又有趣的的制作人、作曲家，发行同时代专辑的、有能力且有影响力的艺人啊，明明有一定要做的事情，却一直沈浸在回味过往的综艺中，老粉丝的话（看到这种情况）根本不会想说『很开心看到姊姊上综艺』，反而会觉得很厌烦。 哪怕无法重回人气巅峰，也要参考不断升级自己的音乐，发行专辑的玛丹娜（Madonna）、凯莉・米洛（Kylie Minogue）等人。」

댄스가수 유랑단 출연하는 이효리에 대한 김도훈 평론가의 글.jpghttps://t.co/Eaf8FpDX7u — almanac_torts (@trx6673) June 11, 2023

《唱跳歌手流浪团》因聚集了严正化、李孝利等多个年代的顶尖歌手而备受关注，首播收视率为3.167%，第二集稍稍上升之后第三集再次下滑，观们担心的同时网路上也出现了不少负面的声音，就在此时金道勋直指回归的李孝利，并留下了苛刻的评论。

相关文章公开后没多久就被各大韩媒写成文章报导，金道勋也遭到了网友们的指责，最终金道勋删掉了原文，同时还表示：「怎么可以写成文章公开报导，疯了，你们不知道我有多喜欢李孝利吗？」

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